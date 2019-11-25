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Появились первые отзывы критиков на сериал «Ведьмак»

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До выхода сериала «Ведьмак» остался почти целый месяц, однако критикам уже удалось посмотреть его первые 5 серий, поэтому они поспешили поделиться сво

До выхода сериала «Ведьмак» остался почти целый месяц, однако критикам уже удалось посмотреть его первые 5 серий, поэтому они поспешили поделиться своими впечатлениями с публикой.

Полноценные рецензии будут опубликованы только в декабре, то есть сейчас обозреватели могут рассказывать о шоу лишь в общих чертах, не раскрывая детали сюжета или какие-либо конкретные элементы. К тому же они все еще не видели последние 3 эпизода. Однако даже с подобными ограничениями критики смогли успокоить большинство фанатов. Первым делом они отметили, что сериал не будет смотреться дешево – все, начиная от спецэффектов и заканчивая костюмами, выполнено на должном уровне.

Затем рецензенты похвалили битвы, которые удались на славу. Бои поставлены просто потрясающе. По их словам, сражения с использованием меча и знаков выглядят очень эффектно. Однако поклонникам не стоит ждать дословного цитирования романов, так как речь идет об адаптации, которая немного отходит от оригинала.

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