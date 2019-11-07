Пользователи затравили бывшую ученицу Тутберидзе за критику Загитовой

Дарья Паненкова, фигуристка из РФ, была затравлена интернет-пользователями после жесткой критики в адрес Алины Загитовой, сумевшей занять второе место на этапе Гран-при во Франции.

Беседуя с журналистами, российская спортсменка сообщила, что Загитова при исполнении короткой программы ошиблась во время осуществления тройного лутца. Она добавила, что эту ошибку можно исправить при соответствующем желании. Она отметила, что тоже исполняла этот элемент с неверного ребра, но с течением времени ей удалось избавиться от этого недостатка.

Многие пользователи посчитали, что Паненкова не имеет права подвергать критике свою соотечественницу, начав обвинять ее в зависти и отсутствии такта. Некоторые заявили, что своими высказываниями она поставила крест на карьере. Позднее фигуристка удалила все снимки со своей странички вплоть до 2017 года.