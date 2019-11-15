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Подростки жестко избили свою сверстницу в Видном

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В Видном девочку госпитализировали в медицинское учреждение с различными травмами после того, как ее избили сверстницы. Согласно предварительной инфор

В Видном девочку госпитализировали в медицинское учреждение с различными травмами после того, как ее избили сверстницы.

Согласно предварительной информации, группа девушек набросилась на сверстницу, так как одна из зачинщиц конфликта приревновала к ней своего парня. Избиение было запечатлено на камеру смартфона. На опубликованных кадрах можно увидеть, что потерпевшую таскали за волосы, били по голове и ударяли ногами. За кадром слышны голоса нескольких юношей.

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту случившегося. Всех участников конфликта отправили на прохождение психиатрической экспертизы. Пострадавшая лежит в клинике с сотрясением мозга. Позднее виновница конфликта опубликовала видео с извинениями.

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