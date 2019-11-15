Здесь рождаются новости.
Главная
МИР ЛЮДЕЙ

Пенсионерка и ребенок получили травмы из-за маневра костромского водителя автобуса

Дата:
В одном из костромских автобусов пожилая женщина и несовершеннолетняя девочка получили травмы. Причиной этому стал небезопасный маневр водителя «ПАЗик

В одном из костромских автобусов пожилая женщина и несовершеннолетняя девочка получили травмы. Причиной этому стал небезопасный маневр водителя «ПАЗика».

Представители Управления ГИБДД по региону сообщили о том, что обе жительницы Костромы находились в общественном транспорте, когда были травмированы. Водитель автобуса, отвлекшись от управления транспортным средством, совершил наезд на бордюр. В итоге одиннадцатилетняя девочка и пенсионерка упали на пол.

На место дорожно-транспортного происшествия приехали врачи скорой помощи, которые осмотрели пострадавших. Они зафиксировали легкие ушибы. От госпитализации потерпевшие отказались.

Новости по теме:

  1. Житель Архангельска избил приятеля металлической трубой и бросил умирать
  2. В Серпухове женщина спасла мускусную утку
  3. В Серпухове мужчина пытается оспорить свою смерть через суд

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Новое фото Терешина: Человек-синтол остался без «рук-базук»

В Москве будет легче дышать

Фотографии любимых утоляют боль

Ибрагимович открыл бутылку ногой и бросил вызов Погба

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках