Пенсионерка и ребенок получили травмы из-за маневра костромского водителя автобуса

В одном из костромских автобусов пожилая женщина и несовершеннолетняя девочка получили травмы. Причиной этому стал небезопасный маневр водителя «ПАЗика».

Представители Управления ГИБДД по региону сообщили о том, что обе жительницы Костромы находились в общественном транспорте, когда были травмированы. Водитель автобуса, отвлекшись от управления транспортным средством, совершил наезд на бордюр. В итоге одиннадцатилетняя девочка и пенсионерка упали на пол.

На место дорожно-транспортного происшествия приехали врачи скорой помощи, которые осмотрели пострадавших. Они зафиксировали легкие ушибы. От госпитализации потерпевшие отказались.