Пассажира «Аэрофлота» лишили бонусных миль за провоз толстого кота

Представители перевозчика «Аэрофлот» заявили об удалении из программы лояльности одного из пассажиров, не ставшего сдавать в багаж кота, вес которого превысил 8 килограмм. Пишут «РИА Новости«.

Недавно в соцсети Facebook появился пост от владельца животного Михаила Галина, в котором он рассказал о том, что при полете из российской столицы во Владивосток его не пропустили на борт самолета, так как вес его кота превышал указанную в правилах норму. Для обхода этого требования хозяин питомца показал на досмотре другого кота и получил необходимый ему талон.

Сотрудники «Аэрофлота» заметили это сообщение и провели служебную проверку, в ходе которой обнаружили факт подмены. В связи с нарушением пассажиром правил транспортировки животных его было решено удалить из специальной программы компании, лишить всех набранных бонусных миль и закрыть у него счет.