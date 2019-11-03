Оголившая грудь на матче по бейсболу модель объяснила свои действия

Джулия Роуз, американская модель, решила объяснить, зачем она оголила свою грудь в рамках недавнего матча по бейсболу между командами «Хьюстон» и «Вашингтон».

Американка сообщила, что вместе со своими подругами организовала акцию, надев футболки, на которых был изображен логотип журнала. Она добавила, что их поступок был связан не только с рекламированием проекта – им также хотелось привлечь внимание женщин к всевозрастающей проблеме рака груди.

По словам модели, она знала, что бейсбольные матчи хорошо освещаются прессой и выбрала места, на которые обычно направлены камеры. За билеты на них девушка заплатила около 80 тысяч долларов. После акции к ней подошли охранники, которые увели Роуз и ее подруг в комнату охраны. Позднее им пожизненно запретили посещать матчи лиги.