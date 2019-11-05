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Названы самые страшные монстры из фильмов ужасов всех времен

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В информационном агентстве The Independent опубликовали список самых страшных монстров из хорроров за всю историю существования индустрии кино. Первое

В информационном агентстве The Independent опубликовали список самых страшных монстров из хорроров за всю историю существования индустрии кино.

Первое место заняло ужасное существо по имени Бабадук, представленное в одноименной картине, вышедшей около пяти лет назад. Его оригинальная история была описана в детской сказке. На второй строчке оказался кошмарный вурдалак из черно-белой киноленты «Носферату. Симфония ужаса», которая была показана на экранах кинотеатров в 1922 году.

На третьем месте неожиданно оказался вампир-мутант Номак из «Блэйда 2», появившегося в 2002 году. Этот монстр был одновременно опасен как для людей, так и для других вампиров. В список попали и другие знаменитые чудища, включая Чужого, Кинг Конга и Гремлинов.

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