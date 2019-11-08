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Наргиз поссорилась с Фадеевым и поменяла его на композитора Кленских

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Наргиз Закирова, певица из РФ, после конфликта с композитором Максимом Фадеевым решила поменять его на музыканта Сергея Кленских, который помог ей в с

Наргиз Закирова, певица из РФ, после конфликта с композитором Максимом Фадеевым решила поменять его на музыканта Сергея Кленских, который помог ей в создании новой песни «Войди».

На своей страничке в социальной сети «Инстаграм» исполнительница отметила, что композиции «Мама» и «Войди» вошли в ее новый музыкальный альбом. Она поблагодарила свою команду и композитора Кленских в частности за то, что они помогли ей устроить это маленькое творческое путешествие.

Напоминаем, что Закирова покинула Фадеева в конце лета 2019 года. Композитор проработал с певицей несколько последних лет, написав для нее немало различных песен. Впоследствии он запретил ей исполнять их. Исполнительница позднее заявила, что годы, которые она провела с Максимом, можно сравнить с тюрьмой, так как он лишил ее творческой свободы.

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