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Напавшие на пару школьники поили инвалида краской и тушили об него бычки

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Школьники, которые обвиняются в убийстве инвалида и изнасиловании его сожительницы, издевались над безногим мужчиной, заставляя его есть землю и туша

Школьники, которые обвиняются в убийстве инвалида и изнасиловании его сожительницы, издевались над безногим мужчиной, заставляя его есть землю и туша об него сигаретные бычки.

По словам соседа одного из задержанных подростков, потерпевшая якобы сама пригласила детей в дом. Впоследствии хозяин жилища поссорился с одним из школьников. После этого его привязали к стулу, а затем начали заливать ему в рот малярную краску и кормить землей. Потом они сексуально надругались над женщиной. В настоящее время пострадавшая находится в медицинском учреждении.

Напоминаем, что в Забайкалье в начале ноября трое подростков 15 и 16 лет ворвались в частный дом и избили мужчину-инвалида, который умер от полученных травм. Всех школьников позднее арестовали. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

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