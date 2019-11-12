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На трассе «Кола» ограничат движение транспорта из-за разводки Ладожского моста

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Представители Управления федеральных автодорог опубликовали предупреждение для водителей Ленобласти, сообщив им о том, что вскоре на трасе «Кола» буде

Представители Управления федеральных автодорог опубликовали предупреждение для водителей Ленобласти, сообщив им о том, что вскоре на трасе «Кола» будет перекрыто движение транспорта.

Движение перекроют сегодня, 12 ноября, на 45 минут. Причина этому кроется в разводке Ладожского моста, проходящего через реку Нева и расположенного в Кировском районе. Дело в том, что по реке должен будет проплыть состав из барж и буксиров, высота которых составит около 23 метров.

Движение перекроют в десять часов утра по местному времени. На этот период автомобилисты должны будут выбрать альтернативные маршруты движения или выехать уже после того, как проплывут корабли.

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