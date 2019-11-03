На продажу выставлены номера BMW, побывавшей в жутком ДТП с тремя погибшими

В Интернете пользователи обнаружили объявление о продаже «блатных» номеров, которые были сняты с машины BMW, побывавшей в жутком ДТП, унесшем жизни трех человек.

Эта жесткая дорожная авария случилась в городе Сургут летом текущего года на улице Энергетиков. Все погибшие являлись пассажирами немецкого автомобиля, водитель которого находился в нетрезвом состоянии.

В одном из городских сообществ в соцсети ВКонтакте сообщают, что владельцы пытаются продать «кровавые» номера по различным каналам. Приобрести данные регистрационные знаки можно за 38 000 рублей.