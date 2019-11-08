Лариса Гузеева показала подписчикам пышную грудь перед походом на вечеринку

Лариса Гузеева, 60-летняя ведущая, решила показать своим подписчикам в соцсети «Инстаграм» фотографию, на которой можно увидеть ее пышную грудь.

На опубликованном фотоснимке знаменитость позирует перед зеркалом в прозрачном топе, через который можно увидеть черный бюстгальтер и соблазнительную грудь телеведущей. Гузеева дополнила свой образ черной рубашкой, золотым ожерельем и крупным перстнем. В подписи к снимку звезда заявила, что собирается пойти на вечеринку, пообещав поклонникам, что будет там самой скромной.

Фанаты телеведущей оказались приятно удивлены новым образом своего кумира. Следует добавить, что комплименты оставили не только ее подписчики, но и другие известные медиа-личности, включая Юлию Зимину и Дану Борисову.