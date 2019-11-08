Здесь рождаются новости.
Главная
МИР ЛЮДЕЙ

Лариса Гузеева показала подписчикам пышную грудь перед походом на вечеринку

Дата:
Лариса Гузеева, 60-летняя ведущая, решила показать своим подписчикам в соцсети «Инстаграм» фотографию, на которой можно увидеть ее пышную грудь. На оп

Лариса Гузеева, 60-летняя ведущая, решила показать своим подписчикам в соцсети «Инстаграм» фотографию, на которой можно увидеть ее пышную грудь.

На опубликованном фотоснимке знаменитость позирует перед зеркалом в прозрачном топе, через который можно увидеть черный бюстгальтер и соблазнительную грудь телеведущей. Гузеева дополнила свой образ черной рубашкой, золотым ожерельем и крупным перстнем. В подписи к снимку звезда заявила, что собирается пойти на вечеринку, пообещав поклонникам, что будет там самой скромной.

Фанаты телеведущей оказались приятно удивлены новым образом своего кумира. Следует добавить, что комплименты оставили не только ее подписчики, но и другие известные медиа-личности, включая Юлию Зимину и Дану Борисову.

Новости по теме:

  1. Новый фильм о Джеймсе Бонде станет самым дорогим во франшизе
  2. Суд обязал Александра Головина платить алименты на внебрачную дочь
  3. Анфиса Чехова показала фото в купальнике на отдыхе в ОАЭ

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Печать живых существ на 3D-принтере покажут в Петербурге

«Воздушные замки» — новый дом для людей в облаках Венеры

Шеф-повар из Греции поставил новый рекорд Гиннесса, приготовив 3378 гамбургеров за час

Ростовская модель Playboy рассказала, почему ее боятся мужчины

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках