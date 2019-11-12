Курсант тюменского военно-инженерного училища умер от менингита

Представители ЦВО рассказали о смерти одного из учащихся военно-инженерного училища, расположенного в Тюмени.

В минувший четверг, 7 ноября, в больницу при учебном заведении обратился один из курсантов, пожаловавшийся на болезненное состояние. Ему назначили лечебный курс, однако уже на следующий день юноше стало заметно хуже. После этого его отправили в региональную клинику, где у него диагностировали менингит.

Медики сделали все возможное для спасения курсанта, но им не удалось вылечить его. Отмечается, что военные, которые контактировали с умершим, были отправлены в поликлинику на медосмотр. По факту гибели военнослужащего осуществляется проверка.