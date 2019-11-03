Комитет солдатских матерей Тюмени критикуют за бездействие после ЧП в Забайкалье

Россияне начали жестко критиковать тюменский Комитет солдатских матерей за бездействие после того, как призывник убил 8 человек в воинской части Забайкалья.

Ирина Браун, руководительница югорского комитета, отметила, что уже получила множество жалоб на своих коллег. Она отметила, что региональное отделение практически не работает с солдатами-срочниками. Его представители не ходят в воинские части и никак не помогают матерям солдат.

Напоминаем, что в конце прошлого месяца Рамиль Шамсутдинов застрелил 8 сослуживцев и тяжело ранил еще 2-х человек при смене караула. В средствах массовой информации позднее заявили, что над срочником регулярно издевались.