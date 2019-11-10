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Иномарка вылетела на обочину и въехала в дерево в Приозерском районе

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На территории Приозерского района произошло серьезное ДТП с участием иномарки. Chevrolet Aveo вылетел на обочину и на огромной скорости влетел в дерев

На территории Приозерского района произошло серьезное ДТП с участием иномарки. Chevrolet Aveo вылетел на обочину и на огромной скорости влетел в дерево.

Данный инцидент случился в ночь с 9-го на 10-е ноября в населенном пункте Петровское. Двигаясь по улице Шоссейной, водитель американского автомобиля не сумел справиться с управлением на мокром дорожном полотне, и выехал в кювет. Затем машина врезалась в стоящее на обочине дерево.

Удар был настолько сильным, что пассажир моментально умер от полученных травм. Мужчина, который сидел за рулем, был доставлен в местное медицинское учреждение с травмами средней тяжести. Сотрудники полиции уточняют обстоятельства произошедшего.

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