ФСБ задержала в Дагестане финансистов ИГ, собравших около 10 миллионов рублей для террористов

В Дагестане сотрудники ФСБ задержали «финансистов», работающих на запрещённую террористическую организацию «Исламское государство».

Как сообщается, были задержаны две жительницы Дагестана 24 и 33 лет. Они собирали деньги при помощи переводов по платёжным системам, а также на банковских картах, после чего переправляли их в Сирию на территорию, подконтрольную террористам.

Отмечается, что им удалось собрать как минимум 10 миллионов рублей. У задержанных были изъяты средства коммуникации, чеки, платёжные инструменты и прочие улики, свидетельствующие о преступлении.

Как было установлено следователями, в 2018 году задержанные познакомились в Сети с боевиком, который в 2015 году прибыл в Сирию для участия в боевых действиях. С тех пор он находился в международном розыске.

Женщины, ввиду того, что разделяли его взгляды и придерживались радикальных идей, согласились оказать помощь в финансировании. Они перевели 239 тысяч и 151 тысячу рублей из собственных средств. Происхождение ещё 9,6 миллиона рублей на данный момент неизвестно.