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Екатерина Климова устроила фотоссесию в воде в воздушном платье

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Екатерина Климова, киноактриса из РФ, не перестает радовать своих фанатов красивыми фотоснимками. На этот раз она устроила фотосессию прямо в воде, на

Екатерина Климова, киноактриса из РФ, не перестает радовать своих фанатов красивыми фотоснимками. На этот раз она устроила фотосессию прямо в воде, надев на себя воздушное платье.

На опубликованной фотографии телезвезда стоит в воде не в обычном купальнике, а в красивом легком платьице, которое моментально развеялось, скрыв нижнюю часть знаменитости. Необычный снимок всего за двое суток набрал более 50 тысяч отметок «нравится» и множество положительных комментариев от подписчиков.

Многие пользователи начали сравнивать актрису с Русалочкой и греческой богиней любви Афродитой. Однако некоторые не оценили заплыв Климовой в одежде, в шутку предложив ей в следующий раз сняться в шубе.

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