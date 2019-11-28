Двое пьяных мужчин устроили погром в коммунальной квартире в Тосно

В Тосно были задержаны двое мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Их обвиняют в погроме чужой коммунальной квартиры.

Представители Управления Росгвардии по Ленинградской области сообщили о том, что данный инцидент произошел во вторник, 26 ноября, в Тосненском районе. Местный житель вернулся в свою коммунальную квартиру и обнаружил, что дверь в нее была выломана. Внутри он услышал пьяные голоса. Решив зря не рисковать, мужчина вышел на улицу и встретил неподалеку росгвардейцев, которые и задержали нарушителей спокойствия.

Пьяных мужчин затем передали местным полицейским. Оказалось, что один из них является жителем Новгородской области, а другой приехал из Воркуты. Они проникли в чужую квартиру и начали громить предметы мебели. Сумма нанесенного ими ущерба не называется.