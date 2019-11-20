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Четверых росгвардейцев уволили после инцидента в тульском кафе

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Представители Управления Росгвардии по Тульской области сообщили об увольнении четырех росгвардейцев после происшествия, случившегося в кафе Тулы. Ран

Представители Управления Росгвардии по Тульской области сообщили об увольнении четырех росгвардейцев после происшествия, случившегося в кафе Тулы.

Ранее в Сети появился видеоролик, на котором можно увидеть, как в заведении общественного питания бесчинствует дебошир: он ломает мебель и избивает окружающих. Рядом с полуголым мужчиной стоят несколько работников Росгвардии, которые не предпринимают никаких попыток, чтобы остановить мужчину.

Данным видео заинтересовались местные следователи, которые организовали проверку по отношению к росгвардейцам. После ее проведения было решено уволить провинившихся работников ведомства, так как они грубо нарушили служебную дисциплину.

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