Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано женился на русской девушке

Луис Адриано, бывший игрок футбольного клуба «Спартак», женился на русской модели Екатерине Дорожко. Россиянка опубликовала фото со свадьбы на своей страничке в «Инстаграме».

В подписи к размещенным фотографиям Дорожко сообщила подписчикам, что они могут их поздравить со знаменательным событием. На одном из фотоснимков футболист несет смеющуюся россиянку на руках, а на другой – молодожены открывают бутылку с шампанским. Скорее всего, свадьба прошла в бразильском городе Сан-Паулу.

На данный момент времени муж Дорожко играет за команду «Палмейрас» из Бразилии. За «Спартак» он начал выступать в начале 2017 года, успев поучаствовать в 79 играх и забить 25 мячей. В составе этого клуба Адриано стал чемпионом России по футболу.