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Анна Семенович рассказала о брошенной в Путина туфле

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Анна Семенович, исполнительница из РФ, в рамках телешоу «Секрет на миллион» рассказала о забавном случае, произошедшем с ней в ходе концерта, на котор

Анна Семенович, исполнительница из РФ, в рамках телешоу «Секрет на миллион» рассказала о забавном случае, произошедшем с ней в ходе концерта, на котором присутствовал Владимир Путин, российский лидер.

Певица отметила, что данное событие произошло около шестнадцати лет назад, когда она состояла в музыкальном коллективе «Блестящие». Однажды их позвали на мероприятие, где присутствовал президент России. Во время исполнения песни «За четыре моря» с ноги звезды неожиданно слетела туфля, которая приземлилась рядом с главой государства. Сидевший неподалеку мужчина подобрал туфлю и помог знаменитости снова надеть ее.

Когда концерт закончился, участницы «Блестящих» решили сделать совместное фото с Путиным, однако во время него Семенович сильно разволновалась и приобняла Путина, нарушив тем самым протокол. Однако президент не стал поправлять ее и дождался завершения съемки.

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