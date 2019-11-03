Американская фигуристка по ошибке получила золотую медаль Косторной

В рамках церемонии награждения на этапе Гран-при во Франции организаторы совершили ошибку, отдав американской фигуристке Мэрайе Белл золотую медаль, которую в действительности завоевала россиянка Алена Косторная.

По традиции первой награждается спортсменка, занявшая третье место. Ею оказалась уроженка США. Однако вместо бронзы она получила золото. Заметив ошибку, Белл не растерялась и сняла с себя медаль, а затем наградила ею россиянку. Присутствующие в зале зрители поприветствовали ее поступок громкими аплодисментами.

Напоминаем, что во французском городе Гренобль российская фигуристка Косторная смогла набрать наивысший балл за два проката и занять тем самым первое место в таблице лидеров. На второй строчке оказалась ее соотечественница Алина Загитова.