Аксенов предложил подарить Украине два российских унитаза

Сергей Аксенов, руководитель Крымского полуострова, отметил, что военным из Украины, которые заявили о неудовлетворительном техническом состоянии кораблей, возвращенных РФ, следует подарить пару российских унитазов.

Данное заявление глава Крыма сделал в рамках своей речи в МГИМО. Он удивился тому, что украинцам не было даже стыдно говорить такое – это, по его мнению, показывает политический уровень страны. Аксенов добавил, что сотрудники российской пограничной службы точно ничего не присвоили себе, поэтому предложил коллегам передать Украине два унитаза в качестве подарка.

В среду, 20 ноября, Игорь Воронченко, глава украинских ВМС, сообщил о том, что задержанные Россией военные суда были возвращены в плохом состоянии. Он заявил, что российские пограничники сняли с них абсолютно все, включая унитазы. В ФСБ при этом ответили, что корабли при передаче были полностью исправны.