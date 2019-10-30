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Житель Улан-Удэ задушил женщину с сайта знакомств платком

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В одной из квартир Улан-Удэ было найдено тело женщины без признаков жизни. По предварительным сведениям, ее задушил мужчина, с которым она познакомила

В одной из квартир Улан-Удэ было найдено тело женщины без признаков жизни. По предварительным сведениям, ее задушил мужчина, с которым она познакомилась в Сети.

Труп был обнаружен в минувшее воскресенье, 27 октября, хозяйкой апартаментов. Позднее стражи правопорядка задержали подозреваемого в убийстве, которым оказался 46-летний местный житель. В следствии отмечают, что он познакомился с женщиной на одном из сайтов знакомств и пришел к ней домой на свидание.

Во время распития алкоголя между ними возник конфликт. Мужчина толкнул свою новую знакомую, повалив ее на пол, а затем задушил ее с помощью платка. Потом он тут же скрылся с места преступления. Полицейские проверили камеры наблюдения в местном магазине, где обвиняемый купил спиртное, и узнали, как выглядит подозреваемый.

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