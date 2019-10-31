Виктория Лопырева показала идеальную фигуру в откровенном бикини

Виктория Лопырева, российская ведущая и модель, приятно удивила своих фанатов, разместив в «Инстаграме» фотографию, на которой она запечатлена в откровенном черном бикини.

На опубликованном черно-белом фотоснимке девушка позирует на фоне большого количества капель воды. В подписи к изображению модель признается, что ее сильно волнует тема о стремительно ухудшающейся экологии. Недавно она даже приобрела себе душ за 50 000 рублей с различными фильтрами, чтобы перестать травить себя всевозможными примесями.

Впрочем, большинство подписчиков телеведущей не обратили внимания на подпись к фотоснимку, моментально завалив Лопыреву комплементами. Многие также поразились тому, что знаменитость смогла невероятно быстро прийти в форму после рождения своего первого ребенка.