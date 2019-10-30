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В Великобритании открыта вакансия путешественника с зарплатой более двух миллионов рублей

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Британская компания Wowcher открыла весьма привлекательную вакансию с годовой зарплатой в 25 тысяч фунтов стерлингов, что составляет более двух миллио

Британская компания Wowcher открыла весьма привлекательную вакансию с годовой зарплатой в 25 тысяч фунтов стерлингов, что составляет более двух миллионов рублей.

В обязанности сотрудника входят путешествия по всему миру и ведение страниц в социальных сетях. Так, в течение года необходимо будет совершить поездки по 40 направлениям, сделать фотографии и опубликовать статьи о посещённых местах в блоге и соцсетях.

Отмечается, что с собой можно взять одного друга, при этом в каждую поездку можно брать другого человека.

Среди требований к кандидату: возраст от 18 лет, загранпаспорт и любовь к путешествиям. Для заявки на вакансию необходимо снять 30-секундное видео, в котором нужно объяснить, почему именно этот кандидат идеален для должности путешественника, до 30 декабря опубликовать видео в Instagram или Twitter, отметить в публикации компанию Wowcher и троих своих друзей.

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