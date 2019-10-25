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В Цивильске 12-летний ребенок упал с крыши

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Михаил Игнатьев, руководитель Чувашии, опубликовал на своей странице в Instagram сообщение о том, что в городе Цивильск двенадцатилетний ребенок упал

Михаил Игнатьев, руководитель Чувашии, опубликовал на своей странице в Instagram сообщение о том, что в городе Цивильск двенадцатилетний ребенок упал с крыши дома. Сейчас он находится в больнице.

Согласно словам главы региона, мальчик на данный момент находится в тяжелом состоянии. Затем он спрашивает, как именно ребенку удалось попасть на крышу. Игнатьев отмечает, что существуют определенные правила, которые были нарушены, поэтому будет обязательно проведена проверка. Он пообещал наказать всех виновных.

В Управлении СК РФ по региону отмечают, что инцидент случился вчера, 24 октября, в вечерние часы. В настоящий момент времени следователи пытаются выяснить все обстоятельства случившегося.

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