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В Рязани исчез 15-летний подросток

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Представители добровольческой организации «Лиза Алерт» сообщили о том, что в городе Рязань недавно исчез подросток по имени Андрей Феклистов. Пятнадца

Представители добровольческой организации «Лиза Алерт» сообщили о том, что в городе Рязань недавно исчез подросток по имени Андрей Феклистов.

Пятнадцатилетний юноша перестал выходить на связь 3 октября текущего года. К его отличительным приметам относят русые волосы, зеленые глаза и обычное телосложение. Рост Феклистова составляет 1,66 метра. К сожалению, неизвестно, в какой именно был одежде подросток на момент исчезновения.

В рязанской группе «Лиза Алерт» просят откликнуться тем, кто мог видеть мальчика и знает о его местоположении. Обстоятельства исчезновения юноши не раскрываются.

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