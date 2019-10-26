В Петербурге задержали зампредседателя Жилищного комитета

Аким Гашенко, заместитель руководителя Жилищного комитета города Санкт-Петербург, был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Чиновника задержали вчера, 25 октября, но сведения об этом удалось подтвердить только сегодня, так как никто не слышал о том, что за ним приходили полицейские. Позднее Виктор Борщев, начальник комитета, сообщил, что Гашенко действительно находится сейчас со следователями, но никаких подробностей рассказывать не стал.

В полиции отказались давать комментарии по этому поводу, поэтому все еще неизвестно, за что именно был задержан чиновник. В некоторых средствах массовой информации отмечают, что Гашенко несколько дней назад решил покинуть государственную службу.