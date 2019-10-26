В Ленобласти задержали изнасиловавшего 13-летнюю девочку продавца-педофила

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в сексуальном надругательстве над тринадцатилетней девочкой в Ленобласти.

Ранее к полицейским обратилась мать пострадавшей. По ее словам, преступление было совершено в Гатчинском районе в начале этого года. Злоумышленник сначала напоил школьницу, а затем изнасиловал ее. Обвиняемым является молодой человек, работающий продавцом в одной из точек крупной торговой сети.

Подозреваемый проживает в населенной пункте Тайцы. В полиции заявляют, что ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности. Следователи начали сбор доказательств для их дальнейшего представления в суде.