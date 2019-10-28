В Ленинградской области обнаружили повешенную пенсионерку с заклеенным ртом

В СМИ сообщают о том, что на территории Ленобласти найдена повешенная пожилая женщина, у которой был заклеен рот.

Тело восьмидесятилетней пенсионерки обнаружено вчера, 27 октября, одним из местных жителей, который гулял по лесной зоне неподалеку от храма в усадьбе Богословка. Умершая висела на ветке дерева всего в двухстах метрах от церкви. Ее рот при этом кто-то заклеил скотчем.

В Управлении СК РФ по региону сообщили о том, что следователи начали выяснение всех обстоятельств произошедшего. По предварительным сведениям, на теле пенсионерки не было обнаружено следов насилия, а в ее доме удалось найти предсмертную записку.