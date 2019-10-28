Здесь рождаются новости.
Главная
МИР ЛЮДЕЙ

В Ленинградской области обнаружили повешенную пенсионерку с заклеенным ртом

Дата:
В СМИ сообщают о том, что на территории Ленобласти найдена повешенная пожилая женщина, у которой был заклеен рот. Тело восьмидесятилетней пенсионерки

В СМИ сообщают о том, что на территории Ленобласти найдена повешенная пожилая женщина, у которой был заклеен рот.

Тело восьмидесятилетней пенсионерки обнаружено вчера, 27 октября, одним из местных жителей, который гулял по лесной зоне неподалеку от храма в усадьбе Богословка. Умершая висела на ветке дерева всего в двухстах метрах от церкви. Ее рот при этом кто-то заклеил скотчем.

В Управлении СК РФ по региону сообщили о том, что следователи начали выяснение всех обстоятельств произошедшего. По предварительным сведениям, на теле пенсионерки не было обнаружено следов насилия, а в ее доме удалось найти предсмертную записку.

Новости по теме:

  1. Стала известна новая дата выхода полнометражного фильма «Том и Джерри»
  2. Шнуров рассказал о положительной реакции участников «Ленинграда» на роспуск группы
  3. Харламов и Воля высмеяли нетрадиционную ориентацию Мигеля на Comedy Club

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Микки Рурк попросил похоронить его в селе на Украине

Двух жителей Благовещенска обвиняют в вандализме из-за надписей про Путина

Facebook будет оберегать персональные данные пользователей от слежки

Ученые: работа после выхода на пенсию продлевает жизнь

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках