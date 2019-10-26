У супругов из-под Чехова родился тринадцатый ребенок

В многодетной семье, проживающей в городском округе Чехов, произошло очередное пополнение. Родители назвали своего 13-го ребенка Серафимом.

Далеко не каждый младенец в России может похвастаться тем, что у него есть 5 сестер и 7 братьев. 36-летняя мать малыша родила всех своих детишек на протяжении последних четырнадцати лет, то есть они появлялись в семье почти каждый год. На данный момент неизвестно, планируют ли супруги останавливаться на нынешнем результате.

В настоящий момент времени многодетная семья тратит все свои силы на реализацию мечты всей жизни – достроить огромный дом, который они начали возводить около 10 лет назад. В СМИ сообщают, что у матери Серафима есть сестра, которая тоже родила 13 детей.