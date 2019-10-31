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Толкалина прогулялась по пляжу в прозрачном платье

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Киноактриса Любовь Толкалина разместила в соцсети «Инстаграм» шикарное фото, на котором она запечатлена в прозрачном наряде на фоне песчаного пляжа. Р

Киноактриса Любовь Толкалина разместила в соцсети «Инстаграм» шикарное фото, на котором она запечатлена в прозрачном наряде на фоне песчаного пляжа.

Российская актриса предстала перед поклонниками в довольно необычном образе. Ее прозрачное платье практически не закрывало интимные места телезвезды, поэтому ей пришлось прикрыть их руками. В подписи к фотографии Толкалина рассказала о том, что очень насыщенно провела последние дни, приняв участие во множестве репетиций, спектаклей и фотосессий.

Знаменитость также отметила, что данный снимок сделал ее любимый фотограф. Менее чем за сутки он набрал почти 30 тысяч отметок «нравится». К сожалению, фанаты не смогли выразить свою любовь к актрисе в комментариях, так как Толкалина запретила комментировать данную запись.

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