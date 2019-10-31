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Супермодель Ирина Шейк показала на фото обнаженную грудь

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Ирина Шейк, популярная модель, разместила в «сториз» соцсети Instagram парочку новых горячих снимков, на которых можно увидеть обнаженную грудь красав

Ирина Шейк, популярная модель, разместила в «сториз» соцсети Instagram парочку новых горячих снимков, на которых можно увидеть обнаженную грудь красавицы.

Публикацией этих фотографий знаменитость решила поздравить талантливого фотографа Марио Сорренти, который недавно справил свое 48-летие. Кстати, именно он сделал эти потрясающие черно-белые снимки. Впрочем, порадовали они не только именинника, но и всех подписчиков Шейк.

По мнению поклонников модели, девушка выглядит просто шикарно. Судя по всему, она перестала горевать после расставания с киноактером Брэдли Купером. Недавно Шейк, к примеру, посетила Париж, где сфотографировалась на фоне знаменитой Эйфелевой башни.

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