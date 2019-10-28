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Стала известна новая дата выхода полнометражного фильма «Том и Джерри»

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Компания Warner Bros перенесла премьеру полнометражного фильма «Том и Джерри» режиссёра Тима Стори. Согласно более ранней информации, выпуск

Компания Warner Bros перенесла премьеру полнометражного фильма «Том и Джерри» режиссёра Тима Стори.

Согласно более ранней информации, выпуск картины был запланирован на апрель 2021 года, но сейчас выяснилось, что его создатели сумели выполнить свою работу раньше предполагаемого срока. Таким образом, мультфильм появится на экранах кинотеатров на четыре месяца раньше — уже 23 декабря 2020 года.

Согласно сюжету, кот Том проживает в Нью-Йорке, в одном из шикарных отелей. Вскоре его соседом становится мышонок Джерри, который начинает претворять в жизнь свои проказы.

Из-за его действий чуть было не срывается запланированное дорогостоящее торжество, и сотрудница отеля Кайла требует у Тома избавиться от мыши.

Стала известна новая дата выхода полнометражного фильма "Том и Джерри"

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