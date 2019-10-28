Здесь рождаются новости.
Главная
МИР ЛЮДЕЙ

Шнуров рассказал о положительной реакции участников «Ленинграда» на роспуск группы

Дата:
Сергеем Шнуровым, лидером музыкального коллектива «Ленинград», было отмечено, что все члены группы положительно отреагировали на ее роспуск. Ранее они

Сергеем Шнуровым, лидером музыкального коллектива «Ленинград», было отмечено, что все члены группы положительно отреагировали на ее роспуск. Ранее они совершили свой последний тур по России.

По словам популярного исполнителя, в случае нужды он может снова собрать коллектив, чтобы выступить, к примеру, на корпоративном вечере. Музыкант добавил, что не считает себя ответственным за распад группы и пока не знает, станет ли он в будущем запускать схожий проект.

Напоминаем, что весной текущего года Шнуров сообщил, что решил распустить «Ленинград». После этого группа отправилась в свой финальный тур, который начался летом в городе Калининград, а закончился в этом месяце в Северной столице России. Следует отметить, что музыкант 11 лет назад уже распускал коллектив.

Новости по теме:

  1. Харламов и Воля высмеяли нетрадиционную ориентацию Мигеля на Comedy Club
  2. В Балакове мужчина убил брата в день выхода из колонии
  3. Назаров сочинил новую песню после победы «Спартака» над Локомотивом»

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Ольга Бузова заявила о намерении покинуть сцену

Наш мир — компьютерная симуляция?

Охотник из Северной Дакоты гнался за снежным человеком почти 10 километров

Снижение «гормона любви» может стать препятствием в поиске друзей

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках