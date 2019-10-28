Шнуров рассказал о положительной реакции участников «Ленинграда» на роспуск группы

Сергеем Шнуровым, лидером музыкального коллектива «Ленинград», было отмечено, что все члены группы положительно отреагировали на ее роспуск. Ранее они совершили свой последний тур по России.

По словам популярного исполнителя, в случае нужды он может снова собрать коллектив, чтобы выступить, к примеру, на корпоративном вечере. Музыкант добавил, что не считает себя ответственным за распад группы и пока не знает, станет ли он в будущем запускать схожий проект.

Напоминаем, что весной текущего года Шнуров сообщил, что решил распустить «Ленинград». После этого группа отправилась в свой финальный тур, который начался летом в городе Калининград, а закончился в этом месяце в Северной столице России. Следует отметить, что музыкант 11 лет назад уже распускал коллектив.