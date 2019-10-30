Здесь рождаются новости.
Главная
МИР ЛЮДЕЙ

Россияне штурмуют ПФР ради досрочного выхода на пенсию

Дата:
Представители Пенсионного фонда поведали о том, что граждане РФ начали массово обращаться в ПФР, желая досрочно выйти на пенсию. Причиной этому стало

Представители Пенсионного фонда поведали о том, что граждане РФ начали массово обращаться в ПФР, желая досрочно выйти на пенсию.

Причиной этому стало появление сведений о том, что россияне, находящиеся в предпенсионном возрасте, могут при определенных обстоятельствах начать досрочно получать пенсионные выплаты. Однако большинство из пришедших не соответствовали нужным условиям, поэтому в ведомстве решили еще раз объяснить порядок раннего выхода на пенсию.

Необходимо первым делом получить из центра занятости справку о невозможности устроиться на работу. Следует также убедиться в наличии достаточного трудового стража, который должен составить 20 или 25 лет для женщин и мужчин соответственно. Получить пенсию можно только за 2 года до того, как наступит пенсионный возраст.

Новости по теме:

  1. Министр культуры поддержал идею присвоить Пелагее звание заслуженной артистки
  2. Во Владикавказе девушки ограбили подругу-инвалида на глазах прохожих
  3. Житель Улан-Удэ задушил женщину с сайта знакомств платком

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Спилберг снимет Тома Хэнкса и Мэрил Стрип в политической драме

Домашние питомцы защищают детей от развития аллергии и ожирения

Последовательность аминокислот – ключ к свойствам шелка

В Индии тысячи людей поклоняются мертвому теленку с человеческим лицом

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках