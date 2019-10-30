Россияне штурмуют ПФР ради досрочного выхода на пенсию

Представители Пенсионного фонда поведали о том, что граждане РФ начали массово обращаться в ПФР, желая досрочно выйти на пенсию.

Причиной этому стало появление сведений о том, что россияне, находящиеся в предпенсионном возрасте, могут при определенных обстоятельствах начать досрочно получать пенсионные выплаты. Однако большинство из пришедших не соответствовали нужным условиям, поэтому в ведомстве решили еще раз объяснить порядок раннего выхода на пенсию.

Необходимо первым делом получить из центра занятости справку о невозможности устроиться на работу. Следует также убедиться в наличии достаточного трудового стража, который должен составить 20 или 25 лет для женщин и мужчин соответственно. Получить пенсию можно только за 2 года до того, как наступит пенсионный возраст.