Опубликован первый трейлер сериала «Дракула» от авторов «Шерлока»

Телерадиовещательной организацией BBC был размещен первый ролик нового сериала «Дракула», созданного на основе одноименного романа.

Сценарий для проекта подготовили Стивен Моффат и Марк Гэтисс, авторы популярного телесериала «Шерлок». Протагониста в этой эпизодической картине сыграет Класс Банг. Компания собирается выпустить всего 3 серии. В случае успеха шоу не исключено, что оно будет продлено на второй сезон.

События ленты развернутся в конце XIX века на территории Трансильвании, где расположен легендарный замок Дракулы. Ужасный вампир решает отправиться в столицу Британии, желая найти свежую кровь. Первая серия должна выйти этой зимой.