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Опубликован первый трейлер сериала «Дракула» от авторов «Шерлока»

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Телерадиовещательной организацией BBC был размещен первый ролик нового сериала «Дракула», созданного на основе одноименного романа. Сценарий для проек

Телерадиовещательной организацией BBC был размещен первый ролик нового сериала «Дракула», созданного на основе одноименного романа.

Сценарий для проекта подготовили Стивен Моффат и Марк Гэтисс, авторы популярного телесериала «Шерлок». Протагониста в этой эпизодической картине сыграет Класс Банг. Компания собирается выпустить всего 3 серии. В случае успеха шоу не исключено, что оно будет продлено на второй сезон.

События ленты развернутся в конце XIX века на территории Трансильвании, где расположен легендарный замок Дракулы. Ужасный вампир решает отправиться в столицу Британии, желая найти свежую кровь. Первая серия должна выйти этой зимой.

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