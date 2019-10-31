Модель plus-size Эшли Грэм продемонстрировала свой целлюлит

Модель plus-size Эшли Грэм своих форм никогда не стеснялась и не прочь лишний раз их продемонстрировать на публике.

Так, недавно 31-летняя Эшли появилась в образе Джессики Рэббит в ярко-красном обтягивающем платье, а до этого опубликовала в Instagram видеозапись, в которой снялась совершенно обнажённой и сообщила, что пытается привыкнуть к своему новому телу, изменяющемуся из-за беременности.

Для недавнего выхода в свет Эшли выбрала обтягивающее трикотажное мини-платье, своей длиной более напоминающее слегка удлинённую футболку. Такой наряд позволял без труда увидеть не только выпирающий живот модели, но и целлюлит, который захватить её ноги и весьма шокировал поклонников. Но, судя по яркой улыбке Эшли, ей совершенно не до комплексов и мнения окружающих.