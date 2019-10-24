Многодетная мать из Улан-Удэ убила любовника из ревности

Жительница Улан-Удэ зарезала своего любовника из ревности. Тело мужчины было найдено в здании общежития, расположенном на улице Наушкинской.

Следователи выяснили, что убитый являлся дальним родственником 37-летней матери маленьких детей. Мужчина сожительствовал с женщиной на протяжении двух последних лет после выхода из тюрьмы. В определенный момент обвиняемая заметила в телефоне любовника переписку с незнакомой ей девушкой, что привело к ссоре.

Во вторник, 22 октября, подозревая снова заметила в мобильном устройстве мужчины переписку с незнакомой женщиной, что стало причиной еще одного скандала, который перерос в трагедию. Женщина взяла в руки нож и ударила им сожителя, нанеся ему смертельное ранение.