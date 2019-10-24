Здесь рождаются новости.
Главная
МИР ЛЮДЕЙ

Многодетная мать из Улан-Удэ убила любовника из ревности

Дата:
Жительница Улан-Удэ зарезала своего любовника из ревности. Тело мужчины было найдено в здании общежития, расположенном на улице Наушкинской. Следовате

Жительница Улан-Удэ зарезала своего любовника из ревности. Тело мужчины было найдено в здании общежития, расположенном на улице Наушкинской.

Следователи выяснили, что убитый являлся дальним родственником 37-летней матери маленьких детей. Мужчина сожительствовал с женщиной на протяжении двух последних лет после выхода из тюрьмы. В определенный момент обвиняемая заметила в телефоне любовника переписку с незнакомой ей девушкой, что привело к ссоре.

Во вторник, 22 октября, подозревая снова заметила в мобильном устройстве мужчины переписку с незнакомой женщиной, что стало причиной еще одного скандала, который перерос в трагедию. Женщина взяла в руки нож и ударила им сожителя, нанеся ему смертельное ранение.

Новости по теме:

  1. В Рязани исчез 15-летний подросток
  2. Житель Ивановской области похитил женщину и угрожал ей убийством дочери
  3. Трое забайкальцев с ножом напали на женщину в центре Читы и отобрали у нее сумку

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Мать 18-летней украинской прыгуньи объяснила поведение дочери на чемпионате мира

Психологи назвали признаки отсутствия взаимной любви

Мраморное море окрасилось в оранжевый цвет

«Переворот» магнитного поля ждет Землю в будущем. А что ждет человечество?

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках