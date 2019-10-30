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Министр культуры поддержал идею присвоить Пелагее звание заслуженной артистки

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Владимир Мединский, глава Минкультуры РФ, решил поддержать идею фанатов Пелагеи по присвоению певице звания заслуженной российской артистки. Представи

Владимир Мединский, глава Минкультуры РФ, решил поддержать идею фанатов Пелагеи по присвоению певице звания заслуженной российской артистки.

Представители Министерства культуры заявили о том, что в скором времени они отправят предложение о присвоении звания исполнительнице президенту РФ. Они добавили, что речь идет об одном из этапов процедуры, в которой руководитель ведомства должен подписать ходатайство на выдачу почетного звания. Затем оно должно быть одобрено лидером страны.

Напоминаем, что недавно в Сети была размещена петиция, в которой пользователи попросили сделать Пелагею заслуженной артисткой страны. Они отмечают, что звезда сделала огромный вклад в развитие русской культуры, исполняя различные русские народные композиции.

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