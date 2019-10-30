Министр культуры поддержал идею присвоить Пелагее звание заслуженной артистки

Владимир Мединский, глава Минкультуры РФ, решил поддержать идею фанатов Пелагеи по присвоению певице звания заслуженной российской артистки.

Представители Министерства культуры заявили о том, что в скором времени они отправят предложение о присвоении звания исполнительнице президенту РФ. Они добавили, что речь идет об одном из этапов процедуры, в которой руководитель ведомства должен подписать ходатайство на выдачу почетного звания. Затем оно должно быть одобрено лидером страны.

Напоминаем, что недавно в Сети была размещена петиция, в которой пользователи попросили сделать Пелагею заслуженной артисткой страны. Они отмечают, что звезда сделала огромный вклад в развитие русской культуры, исполняя различные русские народные композиции.