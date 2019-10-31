Чемпион мира по дзюдо повесился в лесу в Великобритании

В информационном агентстве Mirror сообщают о том, что в британском лесу было обнаружено тело Крейга Фэллона, чемпиона мира по дзюдо.

По предварительным данным, известный спортсмен покончил жизнь самоубийством. На момент смерти ему было 36 лет. Он повесился в лесной зоне, расположенной в западной части Англии. Его машину нашли неподалеку на дне речки. Британец оставил предсмертное письмо, которое отправил своей девушке.

Напоминаем, что Фэллон смог выиграть чемпионат мира по дзюдо в 2005 году, а уже через год он стал чемпионом Европы. Спустя 5 лет спортсмен заявил о завершении своей карьеры, перейдя в категорию тренеров.