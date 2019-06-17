Житель Новороссийска обнаружил у себя дома двухметровую змею

Житель микрорайона Цемдолина в Новороссийске обнаружил под крыльцом своего частного дома жуткого соседа — двухметровую змею.

Извлекать пресмыкающееся самостоятельно мужчина остерёгся и вызвал экстренные службы. Сотрудники, прибыв на место, вытащили змею из-под крыльца, упаковали в стеклянную ёмкость и вывезли в лес, где отпустили на волю.

Как отмечается, змея оказалась неопасной для человека — она являлась полозом, пресмыкающимся, принадлежащим к семейству ужеобразных. Известная максимальная длина, которая была зафиксирована у представителей данного семейства — до 2,5 метров.

Отмечается, что с наступлением потепления змеи всё чаще попадаются на глаза людям. Их замечают в частных домах и даже на детских площадках.