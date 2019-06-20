Япония обвинила российские Ту-95МС в нарушении воздушного пространства

В Минобороны Японии заявляют, что российские боевые самолеты Ту-95 сегодня, 20 июня, якобы два раза вторгались в японское воздушное пространство.

Представители ведомства отмечают, что сначала они пересекли японскую границу в 2:56 по московскому времени. Происшествие случилось неподалеку от региона Окинава. Затем один бомбардировщик нарушил воздушное пространство Японии в 04:23 по Москве – инцидент произошел к югу от Токио. Японские истребители совершили перехват российских самолетов.

Позднее Министерство обороны РФ ответило на сообщение японцев, заявив, что ракетоносцы не нарушали границ Японии, совершив полет в полном соответствии с международными нормами и стандартами.