Вышел трейлер фэнтези-сериала «Темные начала»

Официальный YouTube-канал кинокомпании «Амедиатека» разместил дублированный трейлер предстоящего сериала «Тёмные начала», премьера которого состоится в конце 2019 года.

В описании к видео говорится, что «Тёмные начала» должны занять одно из первых мест и потеснить «Игру престолов».

В основе сериала лежит одноимённая трилогия Филипа Пулмана, который также подготовил сценарий для телеадаптации совместно с Джеком Торном.

В центре сюжета — сирота Лира, которой приходится противостоять организации Жнецов, занимающейся похищением детей. В мире, где она живёт, есть не только продвинутые технологии, но и существует магия, а также развита теология.

Ожидалось, что съёмки сериала начнутся ещё в 2017 году, однако долгое время не было подходящей актрисы на роль главной героини. В марте 2018 года актриса была найдена — ею стала Дафни Кин, известная по исполнению Х-23 из фильма «Логан».