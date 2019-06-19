ВСУ нанесли массированный удар артиллерией по западу Донецка

Представители ДНР заявили сотрудникам прессы, что западная часть города Донецк подверглась массированному артобстрелу со стороны украинских вооруженных сил.

Согласно их заявлениям удар был нанесен в период с четырех до восьми часов утра. Украинская армия выпустила свыше 170 снарядов и мин, большая часть из которых взорвалась возле окраин столицы республики. Обстрел нанес значительный ущерб детской больнице №4 – были повреждены инструменты и устройства стоимостью свыше одного миллиона рублей.

Местные спасатели отметили, что артиллерийский удар привел к остановке вентилятора на шахте им. Челюскинцев. В ней тогда находились 50 шахтеров. Все они смогли самостоятельно выбраться на поверхность.