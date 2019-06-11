Вслед за Галкиным над верблюдами Бузовой посмеялась и Саша Стриженова

Ольга Бузова на недавней церемонии вручения премии «МУЗ-ТВ» появилась в запоминающемся образе — она предстала в виде восточной царицы и прибыла на паланкине.

Над её появлением позже пошутил Максим Галкин. Певица прибыла вместе с верблюдами, и один из них, по высказыванию Галкина, «пошёл вразнос», перенервничав среди людской толпы.

Затем над Бузовой подшутила Саша Стриженова, дочь телеведущих Екатерины и Александра Стриженовых. Она опубликовала фотографию, где Ольга сидит в паланкине, приняв величественную позу, и подписала снимок забавным комментарием о том, что так выглядит человек, отправившийся сдавать экзамен без подготовки, но узнавший из гороскопа о том, что день будет успешен во всех сферах деятельности.

Сама же премия Бузову, по её словам, весьма расстроила, так как она не сумела занять призового места.