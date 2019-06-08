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Водитель выстрелил чиновнику в ногу из-за замечания

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В районе Подмосковья неадекватный автомобилист выстрелил в заместителя главы инспекции московской Контрольно-счетной палаты из-за сделанного им замеча

В районе Подмосковья неадекватный автомобилист выстрелил в заместителя главы инспекции московской Контрольно-счетной палаты из-за сделанного им замечания.

По словам Андрея Тышко, работника ведомства, вчера вечером, 7 июня, во время перехода через дорогу он раскритиковал действия проезжавшего автолюбителя. Водитель тут же вышел из автомобиля и открыл огонь по чиновнику из травматического пистолета, попав ему в ногу. Затем мужчина вернулся в свою машину и уехал.

Позднее пострадавшего отправили в ближайшее медицинское учреждение. Согласно предварительным сведениям, ему понадобилось операция. Сотрудники правоохранительных органов взялись за поиски преступника.

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