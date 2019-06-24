Внеочередной съезд адвокатов в Уфе едва не завершился дракой

Инцидент произошёл в ходе внеочередного съезда профессиональных адвокатов Башкортостана. Стоит отметить, что съезд состоялся в связи с недавними обвинениями руководства Адвокатской палаты в мошенничестве, выдвинутыми Следственным Комитетом республики.

В общей сложности на конференции присутствовало более 400 человек. К большому количеству собравшихся стоит добавить высокий градус напряжения, вызванный обстоятельствами съезда. Поэтому неудивительно, что в столь напряженной обстановке едва не произошла драка.

К счастью, всё ограничилось небольшой потасовкой. Известно, что на сцену собирался выйти адвокат Александр Войцех, выступающий против нынешнего президента Адвокатской палаты Булата Юмадилова. Однако до сцены мужчины добраться не сумел – ему преградили путь другие участники. По предположениям очевидцев, это были сторонники Юмадилова.

Несмотря на произошедшее, спустя какое-то время Войцеху всё-таки дали возможность встать за трибуну. Также стоит отметить, что в результате собрания члены Адвокатской палаты выразили доверие нынешнему руководителю.