Вакарчук озвучил способы, как завершить войну на Украине

Популярный украинский музыкант Святослав Вакарчук, получивший широкую известность как солист группы «Океан Эльзы» и глава партии «Голос», рассказал о факторах, которые позволят остановить войну на Украине.

«Фактор номер один. Нам нужно <…> создать сказку. Нам нужно создать парус настоящей свободной жизни, где человек чувствует себя достойным, защищенным, имеет благосостояние и имеет безопасность», — с данными словами артист выступил в эфире телеканала «Украина».

По мнению шоумена, «пример внутри страны» — это мотивация для жителей территорий, которые находятся не под контролем Киева, оперативнее «объединиться вместе с нами».

«Второе. Нам нужно не забывать, что люди, которые живут по ту сторону границы, это тоже наши люди. Нам нужно протянуть руку помощи, нам нужно не воспринимать их как людей второго сорта, нам нужно показать каждому из них: мы ждем их — и мы однажды будем вместе», — заявил музыкант.

Также Вакарчук выступил с призывом и обращением ко всем чиновникам, попросив их «сделать все для того, чтобы война закончилась как можно скорее и на благоприятных для Украины условиях».